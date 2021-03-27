Павлюченко вспомнил о «проходном» матче Словения — Россия в Мариборе

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал об ответном матче отборочного этапа чемпионата мира 2010 года против команды Словении.

Первая встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники», завершилась победой россиян со счетом 2:1. В ответной игре, которая состоялась в Мариборе, команда под руководством Гуса Хиддинка уступила 0:1 и не смогла выйти в групповой этап мундиаля.

Павлюченко заявил, что не очень хорошо помнит московский матч.

«Зато помню, что в Марибор мы летели, как победители: были готовы, что игра нам дастся легко. После Евро-2008 нас же действительно стали бояться, мы высоко себя оценивали и думали, что должны находиться как минимум в пятерке лучших сборных Европы: с Германией, Францией, Италией. И матч со Словенией воспринимали как проходной», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат.com».

После поражения футболисты сборной России подверглись жесткой критике, а Хиддинк был отправлен в отставку.

Ранее Павлюченко вспомнил о своем пребывании в лондонском «Тоттенхэме».