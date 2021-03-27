Лыжница Непряева стала чемпионкой России в спринте

Наталья Непряева завоевала золото в финале спринта на чемпионате России по лыжным гонкам.

Спортсменка прошла дистанцию за 4 минуты 49,46 секунды. Второй стала Татьяна Сорина (+1,8). Бронзу взяла Юлия Ступак (+2,3). Четвертое место досталось Христине Мацокиной (+2,3). Пятой финишировала Ольга Кучерук (5,1). Шестой стала Алена Баранова (+15,9).

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 27 марта по 4 апреля в Тюмени.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что финал Кубка мира сезона-2021/22 пройдет в Тюменской области. Соревнования пройдут в комплексе «Жемчужина Сибири».

Лыжные гонки. Чемпионат России. Тюмень

Спринтерская гонка

1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 4.49,46

2. Татьяна Сорина (Тюменская область) — +1,8

3. Юлия Ступак (Республика Коми) — +2,3

4. Христина Мацокина (Республика Татарстан) — +2,3

5. Ольга Кучерук (Тюменская область) — +5,1

6. Алена Баранова (Томская область) — +15,9