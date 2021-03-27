Большунов завоевал золото в спринте на чемпионате России

Александр Большунов завоевал золото в финале спринта на чемпионате России по лыжным гонкам.

Спортсмен прошел дистанцию за 4 минуты 9,57 секунды. Вторым стал Александр Терентьев (+1,67). Бронзу взял Евгений Белов (+1,78). Четвертое место досталось Ермилу Вокуеву (+8,29). Пятым финишировал Илья Семиков (+9,55). Шестым стал Иван Горбунов (+12,34).

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 27 марта по 4 апреля в Тюмени.

Ранее сообщалось, что Наталья Непряева завоевала золото в финале спринта на первенстве страны по лыжным гонкам.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Тюмень

Спринтерская гонка

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 4.9,57

2. Александр Терентьев (Архангельская — Ненецкий АО) — +1,67

3. Евгений Белов (Тюменская область) — +1,78

4. Ермил Вокуев (Республика Коми) — +8,29

5. Илья Семиков (Республика Коми) — +9,55

6. Иван Горбунов (Красноярский край) — +12,34