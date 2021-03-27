Британский портал сравнил эмблему ЦСКА с «Путиным, пьющим водку в меховой шапке»

Британский интернет-портал FourFourTwo составил рейтинг ста лучших клубных логотипов в истории футбола.

На 32-м месте оказался логотип московского ЦСКА. В описании авторы сравнили эмблему с президентом России Владимиром Путиным.

«Такой же русский, как Владимир Путин, пьющий водку в меховой шапке. Кириллица и квадратный вид значка ЦСКА были введены в 2003 году, прежде чем он был обновлен снова в 2008 году, чтобы быть больше, смелее и ярче», — говорится в материале издания.

Армейский клуб был основан в 1911 году, а его история ведется от команды ОЛЛС (Общество любителей лыжного спорта). ЦСКА является семикратным чемпионом СССР, пятикратным обладателем Кубка СССР, шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

После 23 туров чемпионата страны ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Клуб потерпел поражения от тульского «Арсенала» (1:2) и петербургского «Зенита» (2:3) в двух последних матчах первенства.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предлагает хорватскому тренеру Ивице Оличу контракт сроком на 1,2 года.