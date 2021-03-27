«Челси» определил альтернативу Холанду

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
КХЛ / плей-офф
СКАДинамо М
4:0
закончен
АвангардМеталлург Мг
4:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
4:0
закончен
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
перенесен
Сент-Луис БлюзАнахайм Дакс
1:4
закончен
Аризона КойотсСан-Хосе Шаркс
5:2
закончен
Калгари ФлэймзВиннипег Джетс
2:3
закончен
Еврокубок
Будучность Монако
64:74
закончен
Ховентуд Виртус Болонья
78:84
закончен
Гран Канария Метрополитан 92
66:64
закончен
Фигурное катание / Чемпионат мира. Стокгольм
Женщины. Произвольная программа
online
ЧМ / 2022 - Европа
ЧерногорияГибралтар
17:00
РоссияСловения
17:00
БеларусьЭстония
20:00
НидерландыЛатвия
20:00
НорвегияТурция
20:00
ХорватияКипр
20:00
ИрландияЛюксембург
22:45
СербияПортугалия
22:45
ИрландияЛюксембург
22:45
СербияПортугалия
22:45
ЧехияБельгия
22:45
СловакияМальта
22:45
КХЛ / плей-офф
Салават ЮлаевАк Барс
online
ЛокомотивЦСКА
17:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзБаффало Сэйбрз
20:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
20:00
Детройт Ред УингзКоламбус Блю Джекетс
22:00
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
22:00
Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсЭдмонтон Ойлерз
02:00
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Айлендерс
02:00
Чикаго БлэкхоуксНэшвилл Предаторз
03:00
Даллас СтарзФлорида Пантерз
03:00
Аризона КойотсСан-Хосе Шаркс
05:00
Калгари ФлэймзВиннипег Джетс
05:00
Единая лига ВТБ
ЦСКА УНИКС
17:00
Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию
Мужчины. Произвольная программа
online
Олимп ФНЛ
ТомьТорпедо М
11:00
ЕнисейБалтика
13:00
ОренбургВелес
13:00
Спартак-2Текстильщик
14:00
ИртышШинник
14:00
ЧайкаСКА-Хабаровск
15:00
Динамо-БрянскФакел
15:00
ЧертановоАкрон
15:00
Нижний НовгородКраснодар-2
16:00
АланияКрылья Советов
16:00
НефтехимикВолгарь
16:00
ЧМ / 2022 - Европа
КазахстанФранция
16:00
ГрузияИспания
19:00
ДанияМолдавия
19:00
АлбанияАнглия
19:00
АрменияИсландия
19:00
КосовоШвеция
21:45
ШвейцарияЛитва
21:45
БолгарияИталия
21:45
УкраинаФинляндия
21:45
ИзраильШотландия
21:45
АвстрияФарерские острова
21:45
Сан-МариноВенгрия
21:45
ПольшаАндорра
21:45
РумынияГермания
21:45
Северная МакедонияЛихтенштейн
21:45
КХЛ / плей-офф
Динамо МСКА
07:00
Металлург МгАвангард
14:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
19:00
Детройт Ред УингзКоламбус Блю Джекетс
22:00
Сент-Луис БлюзАнахайм Дакс
00:00
Бостон БрюинзНью-Джерси Дэвилз
00:30
Даллас СтарзФлорида Пантерз
01:00
Монреаль КанадиенсОттава Сенаторз
перенесен
Чикаго БлэкхоуксНэшвилл Предаторз
03:00
Единая лига ВТБ
Енисей Нижний Новгород
11:00
Химки Цмоки-Минск
15:00
Калев Локомотив-Кубань
17:00
Развернуть

Спортивные новости

«Челси» определил альтернативу Холанду

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Лондонский «Челси» определился с альтернативным трансфером, если клубу не удастся заполучить нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, сообщает The Telegraph.

По информации издания, английский клуб может вернуть нападающего миланского «Интера» Ромелу Лукаку. Отмечается, что интерес к бельгийскому форварду также проявляют мадридский «Реал», «Барселона» и «Манчестер Сити».

Лукаку выступал за «Челси» с 2011 по 2013 год. В нынешнем сезоне они принял 34 матча за «Интер», в которых забил 25 мячей и отдал семь результативных передач. Клуб лидирует в Серии А, набрав 65 очков в 27 матчах. Команда опережает идущий на втором месте «Милан» на шесть баллов. При этом у «Интера» есть игра в запасе.

После 29 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе команды 51 очко.

Ранее главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о будущем нападающего команды Тимо Вернера. Вернер присоединился к лондонскому клубу летом 2020 года. В 39 матчах за «синих» он забил десять мячей.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.