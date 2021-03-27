«Челси» определил альтернативу Холанду

Лондонский «Челси» определился с альтернативным трансфером, если клубу не удастся заполучить нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, сообщает The Telegraph.

По информации издания, английский клуб может вернуть нападающего миланского «Интера» Ромелу Лукаку. Отмечается, что интерес к бельгийскому форварду также проявляют мадридский «Реал», «Барселона» и «Манчестер Сити».

Лукаку выступал за «Челси» с 2011 по 2013 год. В нынешнем сезоне они принял 34 матча за «Интер», в которых забил 25 мячей и отдал семь результативных передач. Клуб лидирует в Серии А, набрав 65 очков в 27 матчах. Команда опережает идущий на втором месте «Милан» на шесть баллов. При этом у «Интера» есть игра в запасе.

После 29 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе команды 51 очко.

Ранее главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о будущем нападающего команды Тимо Вернера. Вернер присоединился к лондонскому клубу летом 2020 года. В 39 матчах за «синих» он забил десять мячей.