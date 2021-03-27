Путин поздравил российских фигуристок с успехом на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил российских фигуристок с медалями чемпионата мира 2021 года в Стокгольме.

Победу в соревнованиях одиночниц одержала Анна Щербакова. Второе место заняла Елизавета Туктамышева. Третьей стала Александра Трусова.

Глава государства отметил, что впервые в истории весь пьедестал заняли представительницы России.

«Вы продемонстрировали талант и высокий уровень подготовки, достойно выполнили сложные и красивые программы. Уверен, этот успех, в основе которого многолетние тренировки и труд ваших наставников, станет еще одной триумфальной страницей в летописи отечественного спорта, прочным заделом на пути к предстоящим Олимпийским играм», — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Также Путин поздравил с победой Щербакову, которой 28 марта исполнится 17 лет.

«Победа на чемпионате мира стала отличным подарком к Вашему дню рождения», — отметил президент.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. 27 марта свои произвольные программы представят одиночники. Лидирует японец Юдзуру Ханю (106,98). Второе место занимает его соотечественник Юма Кагияма (100,96). Третьим идет американец Нэйтан Чен (98,85). Россиянин Михаил Коляда располагается на четвертой строчке (93,52). Еще один представитель России Евгений Семененко идет десятым (86,86).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Также 27 марта танцоры выступят с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют Виктория Синицина / Никита Кацалапов (88,15). Александра Степанова / Иван Букин занимают пятое место (83,02). Пара Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро располагается на десятой строчке (75,58). Начало — в 19.00 мск.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее в Кремле отреагировали на успех российских фигуристок на чемпионате мира.