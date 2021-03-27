Туктамышева рассказала о переживаниях перед произвольной программой на ЧМ

Серебряный призер чемпионата мира Елизавета Туктамышева заявила, что нервничала перед произвольной программой на первенстве в Стокгольме.

По сумме двух программ россиянка набрала 220,46 балла. После объявления оценок за произвольное выступление спортсменка не сдержала слез.

«Хотелось показать чистый прокат и из-за этого начала очень сильно переживать перед стартом произвольной программы. Хорошо, что получилось вовремя себя успокоить и показать хороший результат. Я не знала, какое количество баллов нужно было набрать, чтобы попасть на подиум», — приводит слова Туктамышевой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. 27 марта свои произвольные программы представят одиночники. Лидирует японец Юдзуру Ханю (106,98). Второе место занимает его соотечественник Юма Кагияма (100,96). Третьим идет американец Нэйтан Чен (98,85). Россиянин Михаил Коляда располагается на четвертой строчке (93,52). Еще один представитель России Евгений Семененко идет десятым (86,86).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы. Начало — в 13.00 мск.

Также 27 марта танцоры выступят с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют Виктория Синицина / Никита Кацалапов (88,15). Александра Степанова / Иван Букин занимают пятое место (83,02). Пара Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро располагается на десятой строчке (75,58). Начало — в 19.00 мск.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучит фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Туктамышева обратилась к фанатам после чемпионата мира.