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Спортивные новости

Сборная России объявила состав на матч против команды Словении

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Сборная России определилась со стартовым составом на матч второго тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Словении.

Стартовый состав сборной России: Шунин, Джикия, Семенов, Кудряшов, Жирков, Фернандес, Оздоев, Кузяев, Головин, Жемалетдинов, Дзюба.

Запасные: Дюпин, Лунев, Караваев, Кутепов, Журов, Смольников, Мостовой, Миранчук, Фомин, Мухин, Соболев, Заболотный.

Встреча между сборными России и Словении пройдет 27 марта в Сочи на стадионе «Фишт». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 17.00 мск.

После первого тура команда России лидирует в группе H, набрав три очка. Сборная опережает Словению по дополнительным показателям.

Мировое первенство 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Матчи турнира состоятся на восьми стадионах в пяти городах.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о победе команды Словении над Хорватией в матче первого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

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