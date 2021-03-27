Сборная России объявила состав на матч против команды Словении

Сборная России определилась со стартовым составом на матч второго тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Словении.

Стартовый состав сборной России: Шунин, Джикия, Семенов, Кудряшов, Жирков, Фернандес, Оздоев, Кузяев, Головин, Жемалетдинов, Дзюба.

Запасные: Дюпин, Лунев, Караваев, Кутепов, Журов, Смольников, Мостовой, Миранчук, Фомин, Мухин, Соболев, Заболотный.

Встреча между сборными России и Словении пройдет 27 марта в Сочи на стадионе «Фишт». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 17.00 мск.

После первого тура команда России лидирует в группе H, набрав три очка. Сборная опережает Словению по дополнительным показателям.

Мировое первенство 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Матчи турнира состоятся на восьми стадионах в пяти городах.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о победе команды Словении над Хорватией в матче первого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.