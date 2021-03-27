Получивший перелом черепа игрок «Вулверхэмптона» может выступить на ОИ-2020

Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино заявил, что нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес может выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Рауль в порядке. Он тренируется с командой, но не участвует в контактных занятиях. Мы следуем всем указаниям медицинского штаба «Вулверхэмптона». Посмотрим, что решит клуб, когда врачи дадут добро на возвращение Хименеса на поле. Если Рауль вернется в игру до конца сезона, думаю, у нас будет шанс взять его на Олимпиаду в Японии», — цитирует Мартино Goal.

Футболист получил тяжелую травму после столкновения с защитником лондонского «Арсенала» Давидом Луисом во время матча десятого тура чемпионата Англии, который прошел 29 ноября.

В нынешнем сезоне Хименес принял участие в десяти матчах, в которых забил четыре мяча.

Ранее главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту рассказал о состоянии Хименеса. Специалист отметил, что игроку еще нужно время на восстановление.