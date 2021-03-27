Головин избежал серьезного повреждения в матче против Словении

Полузащитник сборной России Александр Головин избежал серьезного повреждения в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Словении. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, футболист успеет восстановиться к предстоящему матчу против национальной команды Словакии.

Напомним, что Головин покинул поле стадиона «Фишт» на 49-й минуте. Вместо него в игру вошел полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой игры команда России упрочила лидерство в группе H, набрав шесть очков. У сборной Словении осталось три очка, она занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что сборная России выиграла у Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022.