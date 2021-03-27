Россия еще не получила третью квоту на ОИ-2022 для фигуристов

Россия еще не получила третью квоту на Олимпийские игры 2022 года в соревнованиях по фигурному катанию среди мужчин-одиночников. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александра Когана, ее необходимо будет добывать на соревнованиях в немецком Оберстдорфе.

При этом функционер отметил, что сам факт возможности побороться за третью путевку для мужчин на предстоящие Игры по итогам мирового первенства в Швеции является позитивным моментом.

Отмечается, что третья квота будет разыграна на турнире Nebelhorn Trophy. Для ее получения российский спортсмен должен попасть в топ-6 по итогам старта.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Михаила Коляды на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.