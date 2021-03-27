Россия выиграла первый тайм у Словении в матче отборочного турнира ЧМ-2022

Сборная России выиграла первый тайм у Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022.

Счет на 26-й минуте открыли хозяева — после передачи Далера Кузяева ворота Яна Облака поразил Артем Дзюба. Спустя девять минут капитан национальной сборной оформил дубль, выиграв верховую борьбу у защитников команды гостей и пробив в нижний угол.

В следующей атаке словенцам удалось отыграть один мяч благодаря точному удару Йосипа Иличича с дальней дистанции.

По итогам 45 минут матча счет 2:1 в пользу подопечных Станислава Черчесова.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

После первого тура команда России лидирует в группе H, набрав три очка. Сборная опережает Словению по дополнительным показателям.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о победе команды Словении над Хорватией в матче первого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.