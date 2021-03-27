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Спортивные новости

Журова высказалась на тему награждения Тутберидзе званием Героя России

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась на тему награждения заслуженного тренера Этери Тутберидзе званием Героя России.

По ее мнению, если принимать решение по поводу потенциального вручения соответствующего звания, то не стоит забывать и о других специалистах, чья работа принесла медали чемпионатов мира и Олимпийских игр.

«А чем хуже Винер или Покровская? Если мы уже открываем этот ящик Пандоры, то заслуженный тренер — это все-таки не Герой России, а Герой Труда. Когда люди предлагают это, то должны понимать, что Героя России дают за подвиги, за защиту Отечества. Эти награды равные по значимости.

Здесь может рассматриваться звание Героя Труда, но тогда давайте сразу выделим этих тренеров, эту прекрасную плеяду, которые абсолютно точно достойны быть награжденными», — сказала Журова в интервью «СЭ».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поздравил российских фигуристок с медалями чемпионата мира 2021 года в Стокгольме.

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