Тренер сборной России Черчесов прокомментировал победу в матче со Словенией

Главный тренер сборной России Черчесов прокомментировал победу в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Словении.

По его мнению, завершившийся матч нельзя назвать лучшим за последнее время.



«Были хорошие матчи: и с Венгрией тайм, и с Сербией тайм, и с Турцией тайм. Сегодня нам удалось показать 90 минут качественного футбола. Ясно, что были определенные моменты, когда мы немного отдали инициативу оппонентам, но всю игру на таком уровне, наверное, контролировать сложно», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой игры команда России упрочила лидерство в группе H, набрав шесть очков. У сборной Словении осталось три очка, она занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Монако» Александр Головин избежал серьезного повреждения в матче против Словении.