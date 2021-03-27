Жулин назвал долгожданной победу Синицыной и Кацалапова на ЧМ-2021

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о победе Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова на чемпионате мира в Стокгольме. Его слова передает ТАСС.

По его мнению, успех его подопечных на прошедшем мировом первенстве был абсолютно заслуженным.

«Потрясающие эмоции, впервые после Татьяны Навки и Романа Костомарова моя пара стала чемпионом мира. Заждался таких результатов. Скажу честно, что все заслуженно. Ребята фантастически провели турнир, все тренировки, все соревнования, просто потрясающе. Будем готовиться к Играм в Пекине.

Я всегда верил в ребят. По словам Татьяны Тарасовой, спортсмены нашли свое пристанище. И это действительно факт. Потому что я и они – одно целое», — сказал Жулин.

Ранее сообщалось, что Виктория Синицына и Никита Кацалапов спустя 12 лет вернули России золото в танцах на льду.