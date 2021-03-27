Черчесов объяснил выход Мухина умением играть в футбол

Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов объяснил выход 19-летнего полузащитника Максима Мухина в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, молодой хавбек столичного «Локомотива» умеет играть в футбол.

Также 57-летний специалист заявил, что не сомневался насчет Мухина, так как он в состоянии перекрывать зоны и помогать команде своей мобильностью.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой игры команда России упрочила лидерство в группе H, набрав шесть очков. У сборной Словении осталось три очка, она занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее нападающий сборной России Артем Дзюба отреагировал на победу над сборной Словении .