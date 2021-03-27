Фигуристы Синицына и Кацалапов завоевали золото чемпионата мира в Швеции

Российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов завоевали золотую медаль чемпионата мира в Стокгольме.

Спортсмены, работающие под руководством Александра Жулина и Петра Дурнева, по итогам произвольной программы набрали 133,02 балла. В сумме за два соревновательных дня Синицына и Кацалапов получили от судей 221,17 балла.

Вторую строчку заняла пара Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью из США, чей прокат по сумме ритм-танца и произвольной программы был оценен в 214,71 балла.

Бронзовая награда досталась Пайперу Гиллес и Поль Пуарье из Канады, набравшим 214,35 балла.

Напомним, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступали под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что американец Нэйтан Чен выиграл чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме в соревнованиях среди мужчин-одиночников.