Тутберидзе назвала непростой победу Щербаковой на ЧМ-2021

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе прокомментировала победу Анны Щербаковой на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме в соревнованиях женщин-одиночниц. Соответствующий пост специалистка опубликовала в своем Instagram.

«Чемпионат мира 2021 года — золото. Было нелегко, но тем ценнее победа. Работаем дальше», — написала Тутберидзе.

Напомним, что 16-летняя Щербакова по итогам произвольной программы набрала 152,17 балла. В сумме за два соревновательных дня спортсменка получила 233,17 балла.

Серебряную медаль заработала Елизавета Туктамышева; ее результат 220,46 балла.

Бронзовая награда досталась ученице Евгения Плющенко Александре Трусовой, набравшей 217,2 балла.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Михаила Коляды на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.