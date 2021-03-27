Нападающий сборной России Артем Дзюба назвал самого заметного игрока в составе сборной Словении в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Его слова передает «Чемпионат».

По его словам, наибольшее впечатление на него произвел полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич.

«Разбирали, крепкая команда у них. Мы осознавали, что при родных трибунах во что бы то ни стало нужно добывать три очка. Иличич очень впечатлил. Парень на спокухе работает, разворачивает во все стороны. На него было кайфово смотреть.

Я так от Модрича кайфовал после Хорватии. Лука еще и в защите отрабатывает, а Иличич — свободный художник», — сказал Дзюба.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России Александр Головин избежал серьезного повреждения в матче против Словении.