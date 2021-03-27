ЦСКА просматривает россиянина из Германии

Московский ЦСКА просматривает защитника «Ганзы» Константина Нижегородова. Об этом сообщает пресс-служба армейцев в Twitter.
18-летний футболист является членом молодежной команды из Ростока, которая в нынешнем сезоне играет в третьей Бундеслиге.
Отметим, что Константин Нижегородов является сыном бывшего защитника национальной сборной России Геннадия Нижегородова, в свое время выступавшего за московский «Локомотив».
Константин — воспитанник одесского «Черноморца», выступал за юниорскую команду гельзенкирзенского «Шальке-04». Его рост составляет 187 сантиметров, он играет на позиции левого полузащитника.
Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов догнал Гуса Хиддинка по числу побед, добытых на посту главного тренера сборной России.
За основной состав всю игру провел центральный защитник Константин Нижегородов, который находится у нас на просмотре. pic.twitter.com/jTtxbE2kg2— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 27, 2021