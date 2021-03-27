ЦСКА просматривает россиянина из Германии

Московский ЦСКА просматривает защитника «Ганзы» Константина Нижегородова. Об этом сообщает пресс-служба армейцев в Twitter.



18-летний футболист является членом молодежной команды из Ростока, которая в нынешнем сезоне играет в третьей Бундеслиге.

Отметим, что Константин Нижегородов является сыном бывшего защитника национальной сборной России Геннадия Нижегородова, в свое время выступавшего за московский «Локомотив».

Константин — воспитанник одесского «Черноморца», выступал за юниорскую команду гельзенкирзенского «Шальке-04». Его рост составляет 187 сантиметров, он играет на позиции левого полузащитника.

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