«Ман Сити» работает над контрактами двух топ-игроков клуба

«Манчестер Сити» активно готовится к предстоящему сезону.

По информации журналиста Фабрицио Романо, вице-чемпионы Английской премьер-лиги (АПЛ) хотят продлить трудовые соглашения с бельгийским венгром Кевином Де Брейне и форвардом Рахимом Стрелингом.

Руководство «горожан» убеждено, что контракт с Де Брейне будет подписан во что бы то ни стало.

Также отмечается, что аргентинский нападающий Серхио Агуэро решит свое будущее в ближайшие недели.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии подопечные Хосепа Гвардиолы занимают первую строчку в турнирной таблице. В четвертьфинале Лиги чемпионов манкунианцы сразятся с дортмундской «Боруссией».

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Словении.