Петербургский «Зенит» поддержал акцию «Час Земли», которая проводится Всемирным фондом дикой природы, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых в Instagram.

C 20.30 до 21.30 была отключена подсветка домашнего стадиона сине-бело-голубых.

В сообщении клуба отмечается, что каждую последнюю субботу марта миллионы людей по всему миру выключают свет в своих квартирах, а подсветка знаковых объектов архитектуры и достопримечательностей гаснет, чтобы привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам Земли.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 48 очков. В следующем туре «Зенит» сыграет с подмосковными «Химками».

Ранее капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о несостоявшемся переходе в петербургский «Зенит».