Быстров поделился впечатлениями от матча Россия — Словения

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владимир Быстров поделился впечатлениями от отборочного матча к чемпионату мира по футболу между Россией и Словенией.

Встреча прошла в Сочи на Олимпийском стадионе «Фишт» в присутствии более 13 тысяч зрителей и завершилась победой подопечных Станислава Черчесова с минимальным счетом 2:1.

Счет на 26-й минуте открыли хозяева — после передачи Далера Кузяева ворота Яна Облака поразил Артем Дзюба. Спустя девять минут капитан национальной сборной оформил дубль, выиграв верховую борьбу у защитников команды гостей и пробив в нижний угол.

Словенцам удалось отыграть один мяч благодаря точному удару Йосипа Иличича с дальней дистанции.

«Мы увидели совсем другой футбол. Ребята бились и боролись, с первой до последней минуты. Без шансов для Словении. Черчесов насытил центр поля и оборону. Второй тайм тоже был отличный», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Ранее нападающий сборной России Артем Дзюба назвал самого заметного игрока в составе сборной Словении в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.