Валуев прокомментировал поражение Поветкина от Уайта

Бывший боксер Николай Валуев прокомментировал поражение Александра Поветкина в поединке против британца Диллиана Уайта.

Напомним, россиянин уступил нокаутом в четвертом раунде.

«Я согласен, что бой надо было останавливать. Прискорбно, но Саня проиграл. К нашему сожалению, оказались правы те, кто прогнозировал победу Уайта. Но до конца не хотелось в это верить», — сказал Валуев в эфире РЕН ТВ.

Россиянин потерял титул временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC). На счету 41-летнего Поветкина 40 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, еще один поединок закончился вничью.

Стоит отметить, что реванш несколько раз переносился из-за того, что боксер из России болел коронавирусом. В начале марта Уайт заявил, что Поветкин притворился больным COVID-19, чтобы получить больше времени на подготовку к поединку с ним. Андрей Рябинский, глава промоутерской компании, которая представляет интересы Поветкина, опроверг слова британца, посоветовав Уайту следить за собой.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию боя.

Ранее Уайт нокаутировал Поветкина в четвертом раунде.