Шлеменко поддержал Поветкина после поражения от Уайта

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
КХЛ / плей-офф
СКАДинамо М
4:0
закончен
АвангардМеталлург Мг
4:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
4:0
закончен
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
перенесен
Сент-Луис БлюзАнахайм Дакс
1:4
закончен
Аризона КойотсСан-Хосе Шаркс
5:2
закончен
Калгари ФлэймзВиннипег Джетс
2:3
закончен
Еврокубок
Будучность Монако
64:74
закончен
Ховентуд Виртус Болонья
78:84
закончен
Гран Канария Метрополитан 92
66:64
закончен
Фигурное катание / Чемпионат мира. Стокгольм
Женщины. Произвольная программа
online
ЧМ / 2022 - Европа
ЧерногорияГибралтар
4:1
закончен
РоссияСловения
2:1
закончен
БеларусьЭстония
4:2
закончен
НидерландыЛатвия
2:0
закончен
НорвегияТурция
0:3
закончен
ХорватияКипр
1:0
закончен
ИрландияЛюксембург
online
СербияПортугалия
online
ИрландияЛюксембург
0:1
закончен
СербияПортугалия
2:2
закончен
ЧехияБельгия
1:1
закончен
СловакияМальта
2:2
закончен
КХЛ / плей-офф
Салават ЮлаевАк Барс
online
ЛокомотивЦСКА
2:1 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзБаффало Сэйбрз
3:2
закончен
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
2:1
закончен
Детройт Ред УингзКоламбус Блю Джекетс
3:1
закончен
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
2:3 (ОТ)
закончен
Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
4:3
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсЭдмонтон Ойлерз
4:3 (ОТ)
закончен
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Айлендерс
6:3
закончен
Чикаго БлэкхоуксНэшвилл Предаторз
1:2
перерыв
Даллас СтарзФлорида Пантерз
2:3
перерыв
Аризона КойотсСан-Хосе Шаркс
05:00
Калгари ФлэймзВиннипег Джетс
05:00
Единая лига ВТБ
ЦСКА УНИКС
102:86
закончен
Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию
Мужчины. Произвольная программа
закончен
Бокс/ММА /
Диллиан Уайт в бою-реванше отправил в нокаут Александра Поветкина
закончен
U21 ЧЕ / 2021
Россия U21Франция U21
22:00
Олимп ФНЛ
ТомьТорпедо М
11:00
ЕнисейБалтика
13:00
ОренбургВелес
13:00
Спартак-2Текстильщик
14:00
ИртышШинник
14:00
ЧайкаСКА-Хабаровск
15:00
Динамо-БрянскФакел
15:00
ЧертановоАкрон
15:00
Нижний НовгородКраснодар-2
16:00
АланияКрылья Советов
16:00
НефтехимикВолгарь
16:00
ЧМ / 2022 - Европа
КазахстанФранция
16:00
ГрузияИспания
19:00
ДанияМолдавия
19:00
АлбанияАнглия
19:00
АрменияИсландия
19:00
КосовоШвеция
21:45
ШвейцарияЛитва
21:45
БолгарияИталия
21:45
УкраинаФинляндия
21:45
ИзраильШотландия
21:45
АвстрияФарерские острова
21:45
Сан-МариноВенгрия
21:45
ПольшаАндорра
21:45
РумынияГермания
21:45
Северная МакедонияЛихтенштейн
21:45
КХЛ / плей-офф
Динамо МСКА
07:00
Металлург МгАвангард
14:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
19:00
Детройт Ред УингзКоламбус Блю Джекетс
22:00
Сент-Луис БлюзАнахайм Дакс
00:00
Бостон БрюинзНью-Джерси Дэвилз
00:30
Даллас СтарзФлорида Пантерз
01:00
Монреаль КанадиенсОттава Сенаторз
перенесен
Чикаго БлэкхоуксНэшвилл Предаторз
03:00
Единая лига ВТБ
Енисей Нижний Новгород
11:00
Химки Цмоки-Минск
15:00
Калев Локомотив-Кубань
17:00
Развернуть

Спортивные новости

Шлеменко поддержал Поветкина после поражения от Уайта

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Российский боец Александр Шлеменко поддержал боксера Александра Поветкина после поражения от британца Диллиана Уайта.

«Александр, держись, мы с тобой в любой ситуации. Здоровья тебе и крепости духа пережить это испытание», — написал Шлеменко в Instagram.

Поединок, который проходил на Гибралтаре, завершился в четвертом раунде. Россиянин потерял титул временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC).

На счету 41-летнего Поветкина 40 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, еще один поединок закончился вничью.

Стоит отметить, что реванш несколько раз переносился из-за того, что боксер из России болел коронавирусом. В начале марта Уайт заявил, что Поветкин притворился больным COVID-19, чтобы получить больше времени на подготовку к поединку с ним, но Андрей Рябинский, глава промоутерской компании, которая представляет интересы Поветкина, опроверг слова британца, посоветовав Уайту следить за собой.

Ранее Уайт нокаутировал Поветкина в четвертом раунде.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.