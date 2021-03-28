Уайт принес Поветкину табуретку после нокаута

В ночь на 28 марта британский боксер Диллиан Уайт одолел россиянина Александра Поветкина, отправив его в нокаут в четвертом раунде.

Сразу после поединка Уайт принес в угол Поветкина табуретку, чтобы он смог восстановиться.

Россиянин потерял титул временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC).

На счету 41-летнего Поветкина 40 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, еще один поединок закончился вничью.

Стоит отметить, что реванш несколько раз переносился из-за того, что боксер из России болел коронавирусом. В начале марта Уайт заявил, что Поветкин притворился больным COVID-19, чтобы получить больше времени на подготовку к поединку с ним, но Андрей Рябинский, глава промоутерской компании, которая представляет интересы Поветкина, опроверг слова британца, посоветовав Уайту следить за собой.

Ранее Диллиан Уайт заявил о том, что он готов еще раз встретиться с россиянином Александром Поветкиным.