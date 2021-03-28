Роналду прокомментировал свое поведение в конце матча против Сербии

Капитан сборной Португалии Коиштиану Роналду прокомментировал свое поведение в конце отборочного матча к чемпионату миру по футболу 2022 года против Сербии.

Напомним, На последней минуте матча Роналду пробил по воротам, но сербский защитник спас команду, выбив мяч с линии ворот. Португалец посчитал, что серб сыграл уже за линией. Он начал доказывать это арбитру, но получил желтую карточку. Роналду выбросил капитанскую повязку и ушел с поля, не дожидаясь окончания поединка.

«Бывают трудные времена, особенно когда мы чувствуем, что страдает целая нация. Поднимите голову и примите следующий вызов прямо сейчас», — написал футболист в Instagram.



Встреча завершилась со счетом 2:2.

Ранее Роналду выкинул капитанскую повязку в конце матча с Сербией.