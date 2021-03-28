Константин Цзю записал видеообращение к Поветкину

Боксер Константин Цзю выложил в Instagram видеообращение, в котором поддержал россиянина Александра Поветкина.

В ночь на 28 марта Поветкин уступил британцу Диллиану Уайту.

Уайт выиграл. Угол остановил бой. Они приняли верное решение. Вблизи видно лучше. В любом случае, Сашка — наш чемпион! Мы все должны поддержать его. Он наш настоящий витязь. Саш, ты еще вернешься», — сказал Цзю.

Поединок, который проходил на Гибралтаре, завершился в четвертом раунде. Россиянин потерял титул временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC).

Напомним, в августе 2020 года Поветкин одолел Уайта в пятом раунде.

Стоит отметить, что реванш несколько раз переносился из-за того, что боксер из России болел коронавирусом. В начале марта Уайт заявил, что Поветкин притворился больным COVID-19, чтобы получить больше времени на подготовку к поединку с ним, но Андрей Рябинский, глава промоутерской компании, которая представляет интересы Поветкина, опроверг слова британца, посоветовав Уайту следить за собой.

Ранее Уайт заявил о том, что он готов еще раз встретиться с россиянином Александром Поветкиным.