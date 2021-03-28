Футбольный агент Селюк обвинил Роднину в зависти к Тутберидзе

Футбольный агент Дмитрий Селюк обвинил бывшую фигуристку Ирину Роднину в зависти к тренеру Этери Тутберидзе.

Напомним, Селюк предложил наградить Тутберидзе званием Героя России после победы ее ученицы Анны Щербаковой на чемпионате мира 2021 года, который проходит в Стокгольме.

Роднина выступила против этой идеи, призвав не разбрасываться званиями.

«Зависть — плохое чувство. Героями России должны быть не только те, кто отдает жизнь за родину. А и те, которые совершают подвиг на благо России. И те, кто трудятся внутри страны, добиваясь мировых успехов», — ответил Селюк в Twitter.

Стоит отметить, что Щербакова стала третьей ученицей Тутберидзе, которой удалось выиграть мировое первенство. До нее чемпионками мира становились Евгения Медведева и Алина Загитова.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила идею удостоить тренера Этери Тутберидзе звания Героя России .