«Тоттенхэм» интересуется вратарем «Лилля»

Английский «Тоттенхэм» интересуется вратарем французского «Лилля» Мику Меньяну, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Также за голкипером следит итальянский «Милан». Отмечается, что миланцы попытаются приобрести футболиста, если с ними откажется продлевать контракт Джанлуиджи Доннарумма, чье соглашение истекает летом.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» занимает шестое место, набрав 48 очков.



Меньяну в текущем сезоне провел 40 матчей, пропустив 34 мяча.

Ранее агент хавбека московского ЦСКА Константина Кучаева рассказал об интересе «Лидса».