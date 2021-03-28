Нганну одолел Миочича в главном бою UFC 260

Камерунский боец Фрэнсис Нганну одолел Стипе Миочича в главном бою UFC 260.

Африканец отправил Миочича в нокаут во втором раунде.

Нганну провел 19 боев одержав 16 побед. Стоит отметить, что в 2018 году североамериканец одолел африканца решением судей.

В соглавном бою американец Тайрон Вудли уступил бразильцу Висенте Луке.

Стоит отметить, что Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, одержал верх над Джаредом Гуденом. Абубакар впервые победил в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Газета.Ru» вела прямую трансляцию ивента.

Ранее экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов прокомментировал первую победу своего двоюродного брата Абубакара в промоушене.