Появилось видео нокаута Миочича в главном поединке UFC 260

Камерунский боец Фрэнсис Нганну одолел Стипе Миочича в главном бою UFC 260.
Африканец отправил Миочича в нокаут во втором раунде после жесткого попадания, таким образом забрав титул чемпиона промоушена в тяжелом весе. Видео досрочной победы доступно по ссылке.
Нганну провел 19 боев одержав 16 побед. Стоит отметить, что в 2018 году североамериканец одолел африканца решением судей.
В соглавном бою американец Тайрон Вудли уступил бразильцу Висенте Луке.
Стоит отметить, что Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, одержал верх над Джаредом Гуденом. Абубакар впервые победил в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию ивента.
Ранее экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов прокомментировал первую победу своего двоюродного брата Абубакара в промоушене.
WHAT A FINISH BY NGANNOU! �� #UFC260— SportsCenter (@SportsCenter) March 28, 2021
(@espnmma) pic.twitter.com/duwoWIyanv