Боец UFC Нганну получил денежный бонус за нокаут Миочича

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсис Нганну получил денежный бонус в размере $50 тыс. за нокаут Стипе Миочича в главном поединке турнира №260. Об этом сообщает пресс-служба американского промоушена в Twitter.
Аналогичная сумма была выплачена Шону О'Мэлли, выдавшему перформанс вечера благодаря досрочной победе над Томасом Алмейдой.
Отметим, что лучшим противостоянием завершившегося турнира стала битва Висенте Люке и Тайрона Вудли, в котором Люке задушил своего оппонента в первом раунде.
Также стоит отметить, что Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, одержал верх над Джаредом Гуденом. Абубакар впервые победил в UFC.
«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию ивента.
Ранее появилось видео нокаута Стипе Миочича в главном поединке UFC 260.
50K for some elite showings!— UFC (@ufc) March 28, 2021
��: @Francis_Ngannou & @SugaSeanMMA
[ B2YB @P3Protein ] pic.twitter.com/5ZVWrq2Taj