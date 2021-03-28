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Спортивные новости

Цзю порекомендовал Поветкину уйти из бокса

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю порекомендовал Александру Поветкину завершить профессиональную карьеру. Его слова передает «Чемпионат».

По его мнению, «Русский Витязь» уже добился всего, чего хотел в ринге, поэтому в дальнейшем ему будет трудно найти мотивацию.

Также Цзю отметил, что в прошедшем поединке против Диллана Уайта Поветкину не хватало скорости и быстроты реакции.

«Один из факторов неудачи — коронавирус, которым переболел Саша. Он попросту не смог полностью восстановиться перед выходом в ринг», — сказал Цзю.

На счету 41-летнего Поветкина 40 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, еще один поединок закончился вничью.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию боя.

Ранее сообщалось, что Диллан Уайт в бою против Александра Поветкина нанес в семь раз больше ударов, чем его соперник., чем его соперник.

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