Боец UFC Волков выразил готовность подраться с Нганну

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков выразил готовность подраться с Фрэнсисом Нганну. Об этом он сообщил в своем Instagram.

По его словам, камерунец выглядел очень сильно в бою против Стипе Миочича и заслуженно отправил своего оппонента в нокаут.

«Свое желание биться за пояс чемпиона выразил Джон Джонс. Естественно, он выглядит достойным кандидатом, но если вдруг он передумает... Вы спрашиваете у меня, готов ли я драться? Ну конечно, готов! Именно для этого я и нахожусь в UFC.

Если же Нганну пока будет занят, а Стипе продолжит карьеру, то готов подраться с ним. Идем за поясом. Будем побеждать», — сказал Волков.

«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию ивента UFC 260.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт назвал имя следующего соперника камерунца Фрэнсиса Нганну.