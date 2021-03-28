Дзюба опубликовал видеообращение после победы над Словенией

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал в своем Instagram видеообращение после победы над Словенией в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

В нем 32-летний форвард поблагодарил за поддержку поклонников национальной сборной и выразил особое внимание главному тренеру Станиславу Черчесову, который продолжал верить несмотря ни на что.

«Безумно благодарен, что капитанскую повязку оставили мне. Для меня быть капитаном сборной России очень дорого, это одна из самых важных вещей. Хоть я и не держусь за это, но для меня это было поддержкой. Надеюсь, что смог отплатить голами», — сказал Дзюба.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Словения.

После этой игры команда России упрочила лидерство в группе H, набрав шесть очков. У сборной Словении осталось три очка, она занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее бывший главный тренер «Уфы» и пермского «Амкара» Вадим Евсеев поделился мнением о победе сборной России над Словенией