Промоутер Поветкина попробует уговорить его завершить карьеру

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил о том, что попробует уговорить Александра Поветкина завершить карьеру. Об этом сообщает «СЭ».

«Пора завязывать, потому что время пришло. Время свое берет, скорость уже не та. Дальше опасно для здоровья. Буду пытаться уговорить его завершить карьеру. Но решение принимать ему», — сказал Рябинский.

Поединок, который проходил на Гибралтаре, завершился в четвертом раунде. Россиянин потерял титул временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC).

Стоит отметить, что реванш несколько раз переносился из-за того, что боксер из России болел коронавирусом. В начале марта Уайт заявил, что Поветкин притворился больным COVID-19, чтобы получить больше времени на подготовку к поединку с ним.

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