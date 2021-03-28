Лыжница Сорина выиграла чемпионат России в скиатлоне

Татьяна Сорина выиграла соревнования в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам, который в эти дни проходит в Тюмени.



Спортсменка, представляющая Тюменскую область, преодолела дистанцию за 38 минут 4 секунды.

Второй к финишу прибыла лыжница из Архангельской области Наталья Непряева, отставшая от победительницы более чем на 30 секунд.

Бронзовая награда досталась Марие Истоминой, выступающий за Пермский край.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 27 марта по 4 апреля в Тюмени.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов завоевал золото в финале спринта на чемпионате России по лыжным гонкам.