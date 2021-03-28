Ступак: у Большунова нет звездной болезни

Лыжница Юлия Ступак рассказала о своем общении с Александром Большуновым и подчеркнула, что победитель общего зачета Кубка мира не страдает звездной болезнью.

«У Большунова нет звездной болезни. Хотя не могу сказать, что мы много общаемся. У него есть люди, с кем он чаще общается, у меня тоже есть. Отношусь к нему с большим уважением, как и ко всем остальным, но при этом у меня нет нужды подходить и что-то спрашивать у него. У меня есть тренеры для этого», — сказала Ступак в интервью Тelesport.

На проходящем сейчас в Тюмени чемпионате России Александр Большунов в двух гонках завоевал две золотые медали. Юлия Ступак взяла бронзу в спринте и заняла шестое место в скиатлоне.

В общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2020/2021 Большунов праздновал победу, а Ступак заняла второе место.

Ранее сообщалось, что лыжница Непряева стала чемпионкой России в спринте.