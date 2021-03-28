Щербакова: за Чена переживала больше, чем за себя

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о том, что во время просмотра произвольной программы в исполнении американского фигуриста Нэйтона Чена на чемпионате мира в Стокгольме переживала больше, чем перед своими собственными выступлениями.

«Безумно впечатлил Нэйтан Чен, это был невероятный прокат. И он произвел еще большее впечатление, обычно я смотрела его в Интернете, а тут я видела это вживую, смотрела с замиранием сердца и переживала больше, чем на своих выступлениях. Я безумно счастлива была это увидеть», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

На чемпионате мира в Стокгольме российские спортсменки впервые в истории заняли весь пьедестал. Победу праздновала Анна Щербакова, второе место заняла Елизавета Туктамышева, Трусова завоевала бронзовую медаль. Спортсменка впервые в истории женского одиночного катания исполнила в произвольной программе пять четверных прыжков.

«Пять четверных войдут в историю»: что говорили о триумфе российских фигуристок на ЧМ.