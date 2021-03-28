Россиянин Мазепин и еще девять гонщиков отказались вставать на колено перед стартом гран-при Бахрейна

28 марта стартует сезон «Формулы-1». Первая гонка проходит в Бахрейне. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон встал на колено перед стартом гонки, таким образом англичанин продолжает борьбу за права чернокожего населения.

Среди тех, кто отказался вставать на колено — россиянин Никита Мазепин, а также напарник Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас. Также отказались участвовать в акции Фернандо Алонсо, оба пилота «Феррари», Юки Цунода, Макс Ферстаппен, Кими Райкконен, Эстебан Окон и Антонио Джовинацци.

Россиянин Никита Мазепин в своей дебютной квалификации проиграл всем, развернувшись к тому же на последнем быстром круге. Этим он испортил попытку Феттелю, который все равно поздно сбросил скорость и получил штраф в пять позиций. Поэтому россиянин в своей дебютной гонке стартовал выше четырехкратного чемпиона мира.

В начале гонки Мазепин вылетел с трассы из-за проблем с машиной. В гонке был объявлен рестарт.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.