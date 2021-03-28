Боксер Пастух о советах Поветкину завершить карьеру: злорадствующие не заслуживают уважения

Российский боксер, бывший чемпион WBC Asia Council Continental в первом тяжелом весе Родион Пастух поделился мнением о том, стоит ли Александру Поветкину завершить карьеру. Накануне 41-летний россиянин был нокаутирован британцем Диллианом Уайтом в бое-реванше.

«Решение о том, завершать карьеру или продолжать боксировать, должен принимать только Александр и его команда. Лично мне не нравится, что когда спортсмен побеждает, то все на его стороне, а когда он проигрывает, то все начинают высказывать о нем компетентное в кавычках мнение. Мол, как он должен был действовать, чего не стоило делать и так далее. Александру — моя поддержка, а всем тем, кто злорадствует над ним — абсолютного никакого уважения. Критиковать его и говорить о том, что ему пора уходить из бокса, неправильно. Мы, граждане России, должны держаться друг за друга и поддерживать любой результат, потому что выход на ринг — это уже поступок и подвиг. Тем более на таком уровне. Александр уже столько лет радует нас, россиян, своими победами», — сказал Пастух «Газете.Ru».

Россиянин потерял титул временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC). На счету 41-летнего Поветкина 40 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, еще один поединок закончился вничью.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию боя.