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Спортивные новости

Хэмилтон выиграл гран-при Бахрейна, Мазепин сошел на первом круге

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Победителем первой гонки сезона «Формулы-1» стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который в самом конце обошел Макса Ферстаппена из «Ред Булл. Третье место занял напарник Хэмилтона по команде Валттери Боттас.

Дебютант Формулы-1, пилот «Хааса» Никита Мазепин сошел с дистанции Гран-при Бахрейна уже на первом круге. Россиянин обошел Мика Шумахера, а потом болид потерял скорость, его повело и случился вылет. Россиянин долгое время оставался в машине, затем сообщил всем по радио, что с ним все в порядке. На его болиде отлетело переднее антикрыло, также было сильно повреждено заднее. Мазепин по радио извинился перед командой за свой вылет. Позже он заметил, что это исключительно его ошибка.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,745
3. Валттери Боттас («Мерседес») +37,383
4. Ландо Норрис («Макларен») +46,466
5. Серхио Перес («Ред Булл») +52,047
6. Шарль Леклер («Феррари») +59,090
7. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.06,004
8. Карлос Сайнс («Феррари») +1.07,100
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.25,692
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.26,713
11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.28,864
12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
13. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
16. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг
17. Пьер Гасли («Альфа Таури») — не финишировал
18. Николас Латифи («Уильямс») — не финишировал
19. Фернандо Алонсо («Альпин») — не финишировал
20. Никита Мазепин («Хаас») — не финишировал.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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