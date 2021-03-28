Хэмилтон выиграл гран-при Бахрейна, Мазепин сошел на первом круге

Победителем первой гонки сезона «Формулы-1» стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который в самом конце обошел Макса Ферстаппена из «Ред Булл. Третье место занял напарник Хэмилтона по команде Валттери Боттас.

Дебютант Формулы-1, пилот «Хааса» Никита Мазепин сошел с дистанции Гран-при Бахрейна уже на первом круге. Россиянин обошел Мика Шумахера, а потом болид потерял скорость, его повело и случился вылет. Россиянин долгое время оставался в машине, затем сообщил всем по радио, что с ним все в порядке. На его болиде отлетело переднее антикрыло, также было сильно повреждено заднее. Мазепин по радио извинился перед командой за свой вылет. Позже он заметил, что это исключительно его ошибка.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,745

3. Валттери Боттас («Мерседес») +37,383

4. Ландо Норрис («Макларен») +46,466

5. Серхио Перес («Ред Булл») +52,047

6. Шарль Леклер («Феррари») +59,090

7. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.06,004

8. Карлос Сайнс («Феррари») +1.07,100

9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.25,692

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.26,713

11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.28,864

12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

13. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг

14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг

15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг

16. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг

17. Пьер Гасли («Альфа Таури») — не финишировал

18. Николас Латифи («Уильямс») — не финишировал

19. Фернандо Алонсо («Альпин») — не финишировал

20. Никита Мазепин («Хаас») — не финишировал.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.