Стал известен состав молодежной сборной России на игру с Францией

Молодежная сборная России, после уверенной победы над Исландией со счетом 4:1 в стартовом матче Евро-2021, встречается с одним из главных фаворитов турнира — командой Франции. «Трехцветные» в первом туре неожиданно проиграли Дании, так что в матче с россиянами команде нужна только победа. Тем более, что датская сборная переиграла Исландию и с шестью очками возглавляет турнирную таблицу группы C.

Стали известны стартовые составы России и Франции на матч второго тура:

Россия: Максименко, Тикнизян, Дивеев, Евгеньев, Чалов, Обляков, Макаров, Маслов, Лесовой, Глебов, Захарян.

Франция: Ляфон, Конате, Трюффер, Гуйри, Иконе, Кунде, Дагба, Чуамени, Февр, Сумаре, Эдуар.

В матче с Исландией в составе сборной России отличились Федор Чалов, Наир Тикнизян, Арсен Захарян и Денис Макаров. Чалов, помимо реализованного пенальти, отметился тремя голевыми передачами, поучаствовав во всех голах команды.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча..