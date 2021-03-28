Армения обыграла Исландию в отборе к ЧМ-2022, Байрамян забил один из голов

Сборная Армении одержала победу над командой Исландии в матче второго тура отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча группы J состоялась в Ереване и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

По голу в составе сборной Армении забили Тигран Барсегян и полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян.

Для Армении это вторая победа в двух турах квалификационного раунда. 25 марта армяне обыграли на выезде Лихтенштейн со счетом 1:0 и теперь лидирует в турнирной таблице группы J. Исландия проиграла оба матча на старте отоборочного раунда, в первом туре команда уступила на выезде Германии со счетом 0:3.

ЧМ-2022. Группа J. Второй тур.

Армения — Исландия — 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 - Барсегян – 53, 2:0 - Байрамян – 74.

Испания добыла волевую победу, несмотря на гол игрока «Рубина».