Овечкин забил 724-й гол в карьере в НХЛ

В Вашингтоне на «Кэпитал Уан-Арене» проходитматч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Идет третий период, счет встречи — 3:0.

Вторую шайбу в матче забросил российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Овечкин делал прострел от левого борта, шайба попала в защитника и залетела в ворота

Теперь в активе Овечкина 724 гола. Он отстает от легендарного канадца Марселя Дионна, который занимает пятое место в списке, на семь заброшенных шайб. Рекорд по количеству голов в НХЛ принадлежит представителю Канады Уэйну Гретцки (894). Второе место занимает его соотечественник Горди Хоу (801). На третьей строчке располагается чех Яромир Ягр (766).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ.