Защитник «Спартака» Маслов заработал два пенальти за девять минут матча с Францией

20-летний защитник «Спартака» Павел Маслов заработал два пенальти за девять минут матча молодежного чемпионата Европы против французов.

На 15-й минуте Эдуар слева пошел в обыгрыш между Макаровым и Масловым, фолили оба россиянина, но после фола казанца за штрафной форвард не упал, а вот столкновение со спартаковцем привело к назначению пенальти. А на 24-й минуте мяч попал Маслову в руку после удара Гуири. За это нарушение защитник получил желтую карточку и теперь пропустит игру третьего тура.

Молодежная сборная Франции реализовала оба пенальти и на момент публикации этой новости выигрывает у россиян со счетом 2:0.

Французы в первом туре неожиданно проиграли Дании, так что в матче с россиянами команде нужна только победа. Тем более, что датская сборная переиграла Исландию и с шестью очками возглавляет турнирную таблицу группы C. Россия в первом туре обыграла Исландию со счетом 4:1 и имеет право на ошибку перед поединком последнего тура с Данией.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча..