В Башкирии умер 13-летний мальчик, который с января был в коме после турнира по борьбе

В Уфе умер 13-летний Ефим Москвин, который с январе находился в кому после падения на турнире по борьбе. Ребенок скончался так и не приходя в сознание.

«После вскрытия эксперты сказали, что шансов на жизнь у нас не было, полный перерыв мозга спинного от головного. Такие случаи — один на миллион, и он случился с нами. Ничего невозможно было сделать. Чуда все-таки не случилось», — сказала UFA1.RU мать мальчика.

13-летний Ефим Москвин потерял сознание после падения во время поединка на школьного турнире по национальной борьбе куреш. В состоянии комы он месяц пробыл в местной районной больнице, хотя мама ребенка утверждала, что в больнице нет необходимых условий для лечения. В марте Ефима перевезли в Республиканскую детскую больницу в Уфе.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы выявили нарушения в действиях организаторов турнира.

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