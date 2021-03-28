Молодежная сборная России уступила Франции и теперь все решит матч с Данией

Завершился матч второго тура группового этапа молодежного чемпионата Европы между сборными России и Франции. Победу одержали французские футболисты со счетом 2:0, оба мяча были забиты с пенальти.

20-летний защитник «Спартака» Павел Маслов привез в свои ворота два 11-метровых за девять минут матча.

На 15-й минуте Эдуар слева пошел в обыгрыш между Макаровым и Масловым, фолили оба россиянина, но после фола казанца за штрафной форвард не упал, а вот столкновение со спартаковцем привело к назначению пенальти. А на 24-й минуте мяч попал Маслову в руку после удара Гуири. За это нарушение защитник получил желтую карточку и теперь пропустит игру третьего тура.

После двух туров в группе лидирует команды Дании, у которой шесть очков. По три очка набрали Россия и Франция. Сборная Исландии оба своих матча проиграла. В следующий этап соревнований выходят две лучшие команды из группы.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча..