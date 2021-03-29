России недостаточно одной победы над Данией для выхода в плей-офф Евро

Сборной России будет недостаточно только одной победы над сборной Дании для выхода в плей-офф молодежного чемпионата Европы — 2021.

В матче второго тура российские футболисты проиграли национальной команде Франции, дважды пропустив с пенальти.

После двух туров в группе лидирует команды Дании, у которой шесть очков. По три очка набрали Россия и Франция. Сборная Исландии оба своих матча проиграла. В следующий этап соревнований выходят две лучшие команды из группы. Таким образом, России недостаточно будет только победы над Данией, необходимо выполнение какого-либо условия:

- победа над Данией с разницей больше, чем в два мяча; победа Франции над Исландией;

- победа над Данией, Франция играет вничью или проигрывает Исландии;

- проигрыш Дании, победа Исландии над Францией с разницей в три или более мяча.

Ранее сообщалось, что известный российский комментатор Дмитрий Губерниев критично отреагировал на игру защитника московского «Спартака» Павла Маслова в матче второго тура молодежного чемпионата Европы между сборными России и Франции.